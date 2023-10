Разработчики Truck Driver: The American Dream представили план контента на 2023 год ©

SOEDESCO сообщила о захватывающих планах на ближайшие месяцы и на весь 2024 год для Truck Driver: The American Dream. Приключение в сфере грузоперевозок продолжается: в Truck Driver: The American Dream бесплатно появится масса захватывающего дополнительного контента.

В конце года игроки могут рассчитывать на множество забавных выпусков, соответствующих сезонам Хэллоуина и Рождества. Присоединяйтесь к Натану на этих праздничных торжествах с новыми грузовиками, украшениями, покраской и совершенно новыми впечатлениями от открытых дорог.

Заставьте дрожать по шоссе с помощью завораживающих украшений и окраски ваших грузовиков в этот Хэллоуин. Полностью погрузитесь в ландшафт игры Truck Driver: The American Dream, вдохновленный штатом Нью-Йорк, с новым обновлением Freedom To Roam и изучите новые возможности трудоустройства, чтобы получить дополнительные часы игрового процесса. Отпразднуйте самое волшебное время года в игре Truck Driver: The American Dream и распространяйте счастье в роли Санта-Клауса на его праздничном и сияющем рождественском грузовике.

Приветствуя наступающий год, Truck Driver: The American Dream готовится к еще более захватывающему контенту. В марте 2024 года путешествие на грузовике продолжится с совершенно новой сюжетной линией и новым главным героем, а также новыми главами, персонажами и локациями.

Игроки также могут ожидать, что долгожданная поддержка рулевого колеса наконец появится в следующем году в их выпусках Truck Driver: The American Dream для PS5 и Xbox Series X|S.