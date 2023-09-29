В GOG началась бесплатная раздача квеста Truberbrook ©

Цифровой магазин GOG продолжает отмечать свое 15-ти летие и раздает игры, на этот раз в свою библиотеку игр можно абсолютно бесплатно добавить квеста Truberbrook.

Вы можете найти игру по этому адресу. Или войти в свою учетную запись GOG и нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.

Truberbrook - это захватывающая приключенческая игра в жанре мистики и фантастики. Насладитесь приключенческим отдыхом в параллельной вселенной 1960-х годов! Научно-фантастическая приключенческая игра-мистерия с декорациями ручной работы.

Представьте себя на отдыхе в Европе в конце шестидесятых годов. А теперь представьте себя молодым американским ученым Гансом Таннхаузером. Да, именно так вас зовут в этом сценарии. А пока вы находитесь здесь, подумайте о Трюбербруке, отдаленной деревушке в сельской, горной и густо заросшей лесом Германии времен холодной войны. Ведь именно там вы каким-то образом оказываетесь после попадания на континент. Но кого это волнует, ведь вы выиграли поездку в лотерею! По крайней мере, так кажется. Но не бойтесь, вместо отдыха вы можете оказаться в ситуации, когда вам придется спасать мир...