Рогалик Turnip Boy Robs a Bank уже доступен на ПК и консолях

В этой приключенческой игре с элементами рогалика вы вновь встретитесь с Мальчиком-репкой, который не боится никаких преград на пути к своей цели. На этот раз он вступает в сговор с бандой «Маринованных» — самыми жестокими и безумными преступниками в городе. Их задача — ограбить Ботанический банк, который хранит множество тайн и сокровищ.

Для того чтобы выполнить свой план, вам нужно будет заказать в Интернете различные предметы, которые помогут вам пробраться в банк и выбраться оттуда. Среди них — алмазная кирка, C4, глушилки и многое другое. Но не думайте, что всё будет так просто. Вас ждут жестокие перестрелки с охраной банка, полицией, спецназом и другими силами правопорядка, которые не дадут вам уйти с добычей.