Рогалик Turnip Boy Robs a Bank уже доступен на ПК и консолях

Прошло более 2 лет с тех пор, как вышла первая часть Turnip Boy Commits Tax Evasion, и команда представила продолжение Turnip Boy Robs a Bank, проделав потрясающую работу, и продолжив удивлять интересными и дикими вещами, которых они придумывают. Мальчик-Репка и его приключения уже доступно в Steam, Nintendo Switch, Xbox, Xbox Game Pass и т.д.
На этот раз он объединяется с грозной бандой Маринованных, чтобы спланировать и осуществить самое странное ограбление всех времен. Расправляйтесь с заложниками, крадите драгоценные ценности, сражайтесь с пухом и используйте дурацкие инструменты, купленные в даркнете, чтобы проникнуть дальше в хранилища Ботанического банка.
Turnip Boy готов совершать новые преступления в этой комедийной приключенческой игре с элементами рогалика. Чтобы совершить идеальное ограбление, вам нужно будет приобрести в даркнете множество опасных и необычных инструментов, в том числе алмазную кирку, C4 и возможно картонную коробку. Однако ограбление банка - дело непростое, так что будьте готовы к ожесточенным перестрелкам с охранниками, элитными отрядами спецназа и многим другим.
- Захватывающее однопользовательское приключение, полное ограблений банков, серфинга в даркнете и фузз-боев.
- Элементы Roguelite, ускоряющие действие.
- Большой старый банк, который можно исследовать и грабить.
- Множество дурацкого оружия.
- Сражайтесь с теми, кого банк бросает на вас, в ожесточенных перестрелках: от охранников до элитных спецназовцев!
- Большой состав необычных персонажей, связанных с едой, включая знакомые лица и новых граждан со своими историями и проблемами.
- Зарабатывайте коллекционные шляпы и новые треки, которые можно взорвать.
- Откройте для себя более глубокую историю мира Turnip Boy и того, как он стал тем, чем стал.