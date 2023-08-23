Компания Nightdive Studios объявила о работе над ремастером Turok 3: Shadow of Oblivion ©

Компания Nightdive Studios объявила о выпуске ремастера Turok 3: Shadow of Oblivion, который должен выйти в конце этого года.

Nightdive Studios уже выпустила ремастеры первых двух игр культового шутера от первого лица для Nintendo 64. Теперь настала очередь Turok 3 от Acclaim, вышедшей в сентябре 2000 года на консоли Nintendo.

Ремастер Turok 3 выйдет на ПК, консолях PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch в четвертом квартале 2023 года (с октября по декабрь). Также планируется поддержка Steam Deck. Ниже представлен анонсирующий трейлер:

В интервью IGN Самуэль Вилларреал, ведущий разработчик Kex Engine в Nightdive, рассказал, что для придания текстурам оригинального Turok 3 более четкого вида была проделана значительная ручная работа.

"Многие текстуры в Turok 3 представляли собой изображения 32 x 64, поэтому они были маленькими и размытыми", - сказал Вилларреал. "И, конечно, многие из них использовались на широких и больших поверхностях, поэтому они выглядели очень размытыми. Поэтому художники проделали большую работу по улучшению этих объектов".

Художники добавили больше деталей к моделям Turok 3, сделав анимацию более плавной за счет добавления дополнительных кадров. "Некоторые кадры в оригинальной игре были дергаными", - добавил Виллареаль. "Поэтому художники вставили дополнительные промежуточные кадры, чтобы анимация выглядела более плавной".

Поклонники оригинальной Turok 3 сразу же заметят обновленную графику. В ремастере также появилась новая система освещения. Игра по-прежнему использует логику оригинальной игры, поэтому ощущения должны быть знакомыми, но с новой "кожей".