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Turok 3: Shadow of Oblivion 30.11.2023
5.3 9 оценок

Ремастер Turok 3: Shadow of Oblivion выйдет на ПК и консоли в конце ноября

monk70
Новости

Сегодня Nightdive Studios объявила о незначительной задержке даты выхода ремастера Turok 3: Shadow of Oblivion. Последняя глава обновленной трилогии Turok выйдет 30 ноября 2023 года на ПК в Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Series X|S, а также Nintendo Switch.

Turok 3: Shadow of Oblivion — это точная реставрация классического шутера от первого лица, первоначально выпущенного в 2000 году для Nintendo 64, обновленного с помощью фирменного движка KEX Engine компании Nightdive Studios для игры на современных игровых устройствах с разрешением до 4K и частотой 120 кадров в секунду. Он включает в себя обновленный игровой процесс, текстуры высокого разрешения, улучшенное освещение и рендеринг, а также поддержку консольных геймпадов с функциями, специфичными для платформы. Он присоединяется к популярным ремастерам Turok и Turok 2: Seeds of Evil от Nightdive Studios.

Игроки выбирают между двумя главными героями Джозефом и Даниэль Файрсид, братьями и сестрами главного героя Turok 2: Seeds of Evil Джошуа Файрсида. Вместе они должны победить главного антагониста Обливиона и его последователей, Пожирателей Плоти, после предполагаемой гибели их брата от его рук.

Ключевые особенности ремастера Turok 3: Shadow of Oblivion:

  • Обновленная версия классической игры 2000 года, доступная впервые с момента ее выпуска на Nintendo 64.
  • Производительность до 4K и 120 кадров в секунду на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S
  • Расширенные функции рендеринга, включая сглаживание, цветение, фоновое затенение, динамические тени и размытие в движении.
  • Обновленное изображение окружения, модели персонажей и обновленные модели оружия.
  • Дополнительные элементы управления движением/гироскопом для консоли Nintendo Switch и грохот геймпада
  • Трофеи и достижения на ПК с Windows в Steam, PlayStation и Xbox.
13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
AndralStormborn

Я только тот Турок играл, в котором надо было играть мускулистым индейцем и резать динозавров на другой планете. Одна из первых моих игр и первая которую я сам купил, в честь сдачи зимней сессии и потом гонял ее все каникулы.

6
Xstranger

Но Турок это не всегда про динозавров. Там есть и разнообразные противники, которые не являются динозаврами.

1
AndralStormborn Xstranger

Да, там еще были солдатики и огромные скорпионы, а еще какой-то огромный водяной змей в подземной пещере.

1
ugf16349

Было бы неплохо еще ремастернуть 2008 года Турока, т.к. нельзя менять поле зрения и от этого голова начинает болеть.

4
KIBERMAX

Соглы, было бы круто поиграть в ремастер Турок 2008

0
r23dom
1
nikolai999

подождите что за 3 часть?, вроде есть Turok: Dinosaur Hunter, затем Turok 2: Seeds of Evil, и Turok Evolution, и Turok 2008, это все части которых я слышал на ПК, а это Turok 3: Shadow of Oblivion Сиквел Seeds of Evil. Выпущена в 2000 для Nintendo 64 и Game Boy Color. Никогда о ней слышал. интересно что она из себя представляет.

1