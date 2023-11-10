Ремастер Turok 3: Shadow of Oblivion выйдет на ПК и консоли в конце ноября

Сегодня Nightdive Studios объявила о незначительной задержке даты выхода ремастера Turok 3: Shadow of Oblivion. Последняя глава обновленной трилогии Turok выйдет 30 ноября 2023 года на ПК в Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Series X|S, а также Nintendo Switch.

Turok 3: Shadow of Oblivion — это точная реставрация классического шутера от первого лица, первоначально выпущенного в 2000 году для Nintendo 64, обновленного с помощью фирменного движка KEX Engine компании Nightdive Studios для игры на современных игровых устройствах с разрешением до 4K и частотой 120 кадров в секунду. Он включает в себя обновленный игровой процесс, текстуры высокого разрешения, улучшенное освещение и рендеринг, а также поддержку консольных геймпадов с функциями, специфичными для платформы. Он присоединяется к популярным ремастерам Turok и Turok 2: Seeds of Evil от Nightdive Studios.

Игроки выбирают между двумя главными героями Джозефом и Даниэль Файрсид, братьями и сестрами главного героя Turok 2: Seeds of Evil Джошуа Файрсида. Вместе они должны победить главного антагониста Обливиона и его последователей, Пожирателей Плоти, после предполагаемой гибели их брата от его рук.

Ключевые особенности ремастера Turok 3: Shadow of Oblivion: