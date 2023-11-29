Уже завтра обновленная версия Turok 3: Shadow of Oblivion получит масштабное исправление ошибок

По странной случайности ремастер культового шутера Turok 3: Shadow of Oblivion вышел еще 15 ноября, за две недели до официального релиза. К сожалению для игроков, этот ранний выпуск принес с собой огромное количество ошибок из-за использования не финальной версии игрового билда. Разработчики из Nightdive Studios вновь извинились перед игроками и пообещали выпустить уже полностью отлаженный продукт завтра, 30 ноября, на всех платформах.

Представители команды Nightdive Studios отметили в социальных сетях, что они полностью подготовились к официальному релизу игры, который, как раз, был запланирован на 30 ноября. Чтобы исправить досадные ошибки раннего релиза, разработчики подготовили масштабное обновление. Этот патч должен улучшить техническое состояние игры и решить ряд известных проблем и ошибок.

Исправления для ремастера выйдут одновременно на ПК и консолях вечером 30 ноября. Как отметили в Nightdive Studios, разработчики ожидают плавного перехода на стабильную версию игры, лишенную критических сбоев. Ремастер Turok 3: Shadow of Oblivion должен будет работать исправно, но авторы будут внимательно следить за отзывами игроков и при необходимости готовы выпустить дополнительные исправления.