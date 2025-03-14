Нарисованная вручную метроидвания Twilight Monk выходит 27 марта

Издательство Gravity Game Arise и студия Aquatic Moon анонсировали релиз ролевой метроидвании Twilight Monk, которая выйдет 27 марта на ПК и Nintendo Switch с поддержкой русского языка.

В Twilight Monk игроки примут на себя роль Разиэля Тенза, последнего из расы Сумеречных монахов — могущественных охотников на демонов. В поисках мести и восстановления своего клана, Разиэль должен не только сразиться с армиями демонов, осаждающих земли Сперии, но и раскрыть предательство, которое погубило его народ.

Twilight Monk обещает предложить оригинальный вручную нарисованный мир, глубокое повествование и уникальные игровые механики, которые погрузят в атмосферу фэнтезийного приключения.