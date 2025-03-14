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Twilight Monk 27.03.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
6.8 4 оценки

Нарисованная вручную метроидвания Twilight Monk выходит 27 марта

butcher69
Новости

Издательство Gravity Game Arise и студия Aquatic Moon анонсировали релиз ролевой метроидвании Twilight Monk, которая выйдет 27 марта на ПК и Nintendo Switch с поддержкой русского языка.

В Twilight Monk игроки примут на себя роль Разиэля Тенза, последнего из расы Сумеречных монахов — могущественных охотников на демонов. В поисках мести и восстановления своего клана, Разиэль должен не только сразиться с армиями демонов, осаждающих земли Сперии, но и раскрыть предательство, которое погубило его народ.

Twilight Monk обещает предложить оригинальный вручную нарисованный мир, глубокое повествование и уникальные игровые механики, которые погрузят в атмосферу фэнтезийного приключения.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kolyambus

Hollow Knight очень напоминает, но я не против, давно небыло годных платформеров.

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hpi

Рисовкой? Ну не знаю, не очень то похоже рисовкой.

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ArexSOnk
Нарисованная вручную

Теперь, в эру нейросетей, это как достижение преподносится?

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