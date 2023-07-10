Новый трейлер Twisted Metal предлагает лучший взгляд на предстоящий сериал ©

Новый трейлер Twisted Metal предлагает лучший взгляд на грядущий сериал. Twisted Metal — это комедийный сериал, основанный на франшизе видеоигр от PlayStation. В главной роли Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»), который играет «говорящего аутсайдера, которому дан шанс на лучшую жизнь, но только если он сможет успешно доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь».

Маки помогает Тихая, «крутая угонщица с топором», которую играет Стефани Беатрис (Энканто, Бруклин 9-9). В Twisted Metal также играет Томас Хейден Черч («На обочине», «Развод», «Человек-паук: нет пути домой») в роли психопата-дорожного патрульного агента Стоуна, а Уилл Арнетт озвучивает, а борец Джо Сеаноа изображает сумасшедшего сладкоежки, разъезжающего на грузовике с мороженым. Премьера всех 10 получасовых серий на Peacock состоится 27 июля 2023 года.