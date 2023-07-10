Новый трейлер Twisted Metal предлагает лучший взгляд на предстоящий сериал

Новый трейлер Twisted Metal предлагает лучший взгляд на грядущий сериал. Twisted Metal — это комедийный сериал, основанный на франшизе видеоигр от PlayStation. В главной роли Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»), который играет «говорящего аутсайдера, которому дан шанс на лучшую жизнь, но только если он сможет успешно доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь».
Маки помогает Тихая, «крутая угонщица с топором», которую играет Стефани Беатрис (Энканто, Бруклин 9-9). В Twisted Metal также играет Томас Хейден Черч («На обочине», «Развод», «Человек-паук: нет пути домой») в роли психопата-дорожного патрульного агента Стоуна, а Уилл Арнетт озвучивает, а борец Джо Сеаноа изображает сумасшедшего сладкоежки, разъезжающего на грузовике с мороженым. Премьера всех 10 получасовых серий на Peacock состоится 27 июля 2023 года.
Если в стиле лютого треша, то все будет ГУД, если же тупая комедия, то "потрачено"
Главное чтобы в этом умирающем мире поменьше "ценностей" было.
Чтот кажется что будет херня какая-то, ГГ Шоколадка по внешнему виду не для трешака, да и видео ряд довольно унылый.
Ну посмотрим.
есть актеры которые играют всю жизнь одну роль, как например новый псевдо кеп
Какая-то унылая, бессмысленная срань
Машинки знакомые мелькают. Любопытство растёт.
3й трейлер посмотрел, а где скрежет метала? Авторы трасвертолеты реп от метала отличить не могут?