Twisted Metal (2012) 14.02.2012
8.4 182 оценки

Новый трейлер Twisted Metal предлагает лучший взгляд на предстоящий сериал

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monk70

Новый трейлер Twisted Metal предлагает лучший взгляд на грядущий сериал. Twisted Metal — это комедийный сериал, основанный на франшизе видеоигр от PlayStation. В главной роли Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»), который играет «говорящего аутсайдера, которому дан шанс на лучшую жизнь, но только если он сможет успешно доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь».

Маки помогает Тихая, «крутая угонщица с топором», которую играет Стефани Беатрис (Энканто, Бруклин 9-9). В Twisted Metal также играет Томас Хейден Черч («На обочине», «Развод», «Человек-паук: нет пути домой») в роли психопата-дорожного патрульного агента Стоуна, а Уилл Арнетт озвучивает, а борец Джо Сеаноа изображает сумасшедшего сладкоежки, разъезжающего на грузовике с мороженым. Премьера всех 10 получасовых серий на Peacock состоится 27 июля 2023 года.

10
6
Twisted Metal (2012)
14.02.2012
Комментарии: 6
Ваш комментарий
SGate

Если в стиле лютого треша, то все будет ГУД, если же тупая комедия, то "потрачено"

Главное чтобы в этом умирающем мире поменьше "ценностей" было.

1
Nanwea

Чтот кажется что будет херня какая-то, ГГ Шоколадка по внешнему виду не для трешака, да и видео ряд довольно унылый.
Ну посмотрим.

1
gilian137

есть актеры которые играют всю жизнь одну роль, как например новый псевдо кеп

0
RfSS

Какая-то унылая, бессмысленная срань

0
Олег Дудин

Машинки знакомые мелькают. Любопытство растёт.

0
Oucheg Oleinichenko

3й трейлер посмотрел, а где скрежет метала? Авторы трасвертолеты реп от метала отличить не могут?

0