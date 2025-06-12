В Epic Games Store стартовала раздача Two Point Hospital

Магазин Epic Games Store снова предлагает регулярные акции с подарками. На этой неделе, для всех геймеров на ПК доступна Two Point Hospital. Следующая раздача в магазине, которая заменит это предложение, должна начаться 19 июня.

Two Point Hospital – игра по строительству и управлению больницей от Two Point Studios, выпущенная в 2018 году, предлагает юмористический взгляд на жанр и является духовным преемником классической Theme Hospital 1997 года. В игре вам предстоит строить различные комнаты, в которых диагностируются и лечатся пациенты с уникальными и странными заболеваниями.

Больничный персонал также должен быть нанят и обеспечен удобствами и надбавками к зарплате, чтобы поддерживать высокий моральный дух. В то же время игроки также должны следить за тем, чтобы репутация и прибыль больницы были на хорошем уровне. Есть несколько регионов для игры, и каждая больница в регионе ставит разные цели и препятствия. Раздается бесплатно базовая игра, но есть много DLC для тех, кто хочет еще больше больничных регионов и сумасшедших болезней в своей игре.