Состоялся релиз полной версии Uboat спустя 5 лет пребывания в раннем доступе

Uboat выделяется как один из лучших военных симуляторов для ПК на сегодняшний день. Вместо того чтобы показывать общую картину Второй мировой войны, как в стратегических играх, таких как Company of Heroes 3, Uboat фокусируется на подводной войне Германии с той же детализацией, что и World of Tanks, War Thunder или World of Warships. Она находилась в раннем доступе в Steam пять лет, собирая признание, пока её создатели работали над финальной версией, и теперь, наконец, вышла в полном объеме.

Uboat — это игра-симулятор, в центре которой — опыт экипажей подводных лодок, пересекающих океаны во время Второй мировой войны. Как и ожидалось, это подразумевает поддержание и модернизацию судна, чтобы оно могло выдержать назначенные боевые задания и столкновения с вражескими силами. Однако то, что действительно отличает Uboat, заключается в том, что её дизайн сосредоточен на благополучии экипажа подводной лодки в той же степени, что и на механике самого транспортного средства.

Чтобы добиться успеха в Uboat, игрокам нужно будет тщательно управлять своим экипажем, нормируя ресурсы, распределяя их по койкам, когда кислорода мало, повышая их моральный дух с помощью игр и музыки, и, в самых отчаянных ситуациях, даже жертвовать людьми, если это спасет других.

Такой подход к военному симулятору был оценен игроками, и в настоящее время Uboat имеет 82% рейтинг одобрения в Steam на основе 16 954 отзывов пользователей.