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UFL 2024 г.
Симулятор, Мультиплеер, Спорт, Футбол, Условно-бесплатная
4.3 24 оценки

Разработчики UFL опубликовали новый трейлер перед запуском второго открытого бета-теста

Lunersun
Новости

В преддверии бета-тестирования футбольного симулятора UFL разработчики из студии Strikerz решили опубликовать новый трейлер игры, который призван подогреть интерес к завтрашнему запуску тестовой версии.

Бета-тест продлится до 4 августа. Платформами для тестирования выбраны консоли текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series S/X. В рамках теста игрокам будет доступен основной онлайн-режим, а также возможность сыграть матч в оффлайне. Кроме того, разработчики заявили о поддержке кроссплея, что позволит игрокам с разных платформ соревноваться друг с другом.

Релиз игры должен состояться до конца этого года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
hixxx

Только у меня ютуб не грузит видео?

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Alexxgersh

Нет,он щас у большинства медленно загружается либо не прогружается вовсе

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