Разработчики UFL опубликовали новый трейлер перед запуском второго открытого бета-теста

В преддверии бета-тестирования футбольного симулятора UFL разработчики из студии Strikerz решили опубликовать новый трейлер игры, который призван подогреть интерес к завтрашнему запуску тестовой версии.

Бета-тест продлится до 4 августа. Платформами для тестирования выбраны консоли текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series S/X. В рамках теста игрокам будет доступен основной онлайн-режим, а также возможность сыграть матч в оффлайне. Кроме того, разработчики заявили о поддержке кроссплея, что позволит игрокам с разных платформ соревноваться друг с другом.

Релиз игры должен состояться до конца этого года.