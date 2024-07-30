Создатели UFL назвали точную дату августовского бета-теста своего футбольного симулятора

Создатели амбициозного футбольного симулятора UFL объявили о приближении важной вехи в развитии проекта. С 2 по 4 августа 2024 года пройдёт второе открытое бета-тестирование игры, что станет значимым шагом на пути к полноценному релизу, намеченному до конца 2024 года.

Ожидается, что это тестирование привлечёт не меньше внимания, чем первая бета-версия, собравшая впечатляющую аудиторию в 1,3 миллиона игроков. Благодаря отзывам этих энтузиастов, разработчики внесли ряд существенных улучшений в проект. В частности, были усовершенствованы анимации, переработана система клубной репутации и пересмотрены игровые перки.

Что касается технических деталей предстоящего тестирования, то оно будет доступно исключительно на консолях текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X. При этом разработчики предусмотрительно открыли предзагрузку клиента, давая игрокам возможность быть во всеоружии к началу теста.

Контент, доступный во время бета-теста, включает в себя как сетевой режим с поддержкой кроссплея между PlayStation и Xbox, так и оффлайн-матчи. Это позволит игрокам всесторонне оценить текущее состояние проекта.

Также не стоит забывать, что UFL планируется к выпуску не только на консолях, но и на ПК. Хотя детали о компьютерной версии, включая возможные сроки её выхода и особенности, пока остаются в тени.