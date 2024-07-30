Создатели UFL назвали точную дату августовского бета-теста своего футбольного симулятора

Создатели амбициозного футбольного симулятора UFL объявили о приближении важной вехи в развитии проекта. С 2 по 4 августа 2024 года пройдёт второе открытое бета-тестирование игры, что станет значимым шагом на пути к полноценному релизу, намеченному до конца 2024 года.
Ожидается, что это тестирование привлечёт не меньше внимания, чем первая бета-версия, собравшая впечатляющую аудиторию в 1,3 миллиона игроков. Благодаря отзывам этих энтузиастов, разработчики внесли ряд существенных улучшений в проект. В частности, были усовершенствованы анимации, переработана система клубной репутации и пересмотрены игровые перки.
Что касается технических деталей предстоящего тестирования, то оно будет доступно исключительно на консолях текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X. При этом разработчики предусмотрительно открыли предзагрузку клиента, давая игрокам возможность быть во всеоружии к началу теста.
Контент, доступный во время бета-теста, включает в себя как сетевой режим с поддержкой кроссплея между PlayStation и Xbox, так и оффлайн-матчи. Это позволит игрокам всесторонне оценить текущее состояние проекта.
Также не стоит забывать, что UFL планируется к выпуску не только на консолях, но и на ПК. Хотя детали о компьютерной версии, включая возможные сроки её выхода и особенности, пока остаются в тени.
рожа крайналдо красуется прям специально для быдла которое фуфлол смотрит и думает что это взаправду все а не договорняки🗿🪤и как денех тока хватило… или он уже все типа на пенисии уже ? 🪤🗿