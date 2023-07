Авторы меха-экшена UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves показали геймплей и коллекционное издание ©

Сегодня на выставке Japan Expo компания Microids продемонстрировала множество геймплея грядущего экшена UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves.

Геймплей, который можно посмотреть на канале Twitch, демонстрирует несколько аспектов игры, в том числе геймплей меха-экшена и стрельбы в форме НЛО.

Стоит отметить, что панель проходила в Париже, Франция, поэтому знаменитый суперробот, созданный творчеством Го Нагаи, называется Goldorake (в то время как в италоязычных странах его называют "Goldrake").

Так же было представлено коллекционное издание игры с множеством интересных предметов, как вы можете видеть на картинке ниже (включая артбук, SteelBook, брелок, значки, фигурку и многое другое), а также фигурку высотой 50 см. Она будет стоить 449,99 евро и продаваться отдельно от игры.

И наконец, что не менее важно, мы узнали, что игра выйдет в ноябре 2023 года.

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves выйдет в 2023 году для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Если вы хотите увидеть больше, то можете посмотреть предыдущий геймплейный трейлер.