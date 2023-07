Экшен UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves выйдет на ПК и консолях 14 ноября ©

Экшен UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam 14 ноября, а на Switch - в 2024 году, объявили издатель Microids и разработчик Endroad.

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves будет следовать первой сюжетной линии аниме-сериала, предоставляя игрокам возможность пересмотреть самые знаковые моменты этого эпического приключения.

Поклонники сериала будут рады узнать, что в игре прозвучат незабываемые музыкальные темы из аниме, заново оркестрованные для еще большего погружения в атмосферу. Эти музыкальные темы стали важнейшей составляющей успеха аниме, и теперь игроки смогут насладиться ими в интерактивном режиме.