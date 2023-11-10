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UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves 14.11.2023
6.6 17 оценок

Грендайзер избивает инопланетных врагов в релизном трейлере UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves

butcher69
Новости

Компания Microids представила релизный трейлер игры UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves. До дебюта долгожданной игры на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch осталось всего несколько дней.

Выходящая 14 ноября игра поставит нас на место Актаруса/герцога Флида в его борьбе с Империей Вега за защиту Земли на борту могучего корабля Goldrake.

Сама игра представляет собой экшен с графикой Cel Shading, которая достоверно передает на экране особенности аниме про робота, созданного Го Нагаи.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
berenyorel

Эх, ещё один тайтл детства принесён в жертву.

Не тот язык.

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Richard Simons

Патлабор забирайте с Дайкенго.

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