Грендайзер избивает инопланетных врагов в релизном трейлере UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves

Компания Microids представила релизный трейлер игры UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves. До дебюта долгожданной игры на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch осталось всего несколько дней.

Выходящая 14 ноября игра поставит нас на место Актаруса/герцога Флида в его борьбе с Империей Вега за защиту Земли на борту могучего корабля Goldrake.

Сама игра представляет собой экшен с графикой Cel Shading, которая достоверно передает на экране особенности аниме про робота, созданного Го Нагаи.