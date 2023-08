Ultima Online: New Legacy наконец-то начинает тестирование ©

Компания Broadsword сообщила о начале тестирования Ultima Online: New Legacy - обновленной версии легендарной MMORPG. Точные сроки не названы, но первые счастливчики уже могут ознакомиться с New Legacy (под подписку о неразглашении). Неизвестно также, как долго продлится альфа-тестирование и когда вообще выйдет New Legacy. Но, скорее всего, не в этом году.

С момента анонса Ultima Online: New Legacy нас встретили с воодушевлением, которое показывает, с каким нетерпением британцы прошлого ждут возвращения в мир, оживляющий классическую ролевую магию Ultima Online. Работа заняла много времени, но мы считаем, что она стоила того, чтобы ждать!



Участникам тестирования необходимо подписать соглашение о неразглашении и иметь чистую историю аккаунта.

Прошло почти три года с момента анонса New Legacy (сентябрь 2020 года), так что были опасения, что работа над новой версией была отменена. К счастью, это не так.



New Legacy - это обновленная и переработанная версия Ultima Online, которая, как ожидается, будет "более захватывающей, а также более интуитивной". Система характеристик будет улучшена, а система навыков подвергнется полной переработке. Кроме того, многие механики будут заменены или модернизированы, чтобы Ultima Online могла заинтересовать и новых игроков.