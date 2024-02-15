Очнись в хтонической утробе: игра Ultros релизнулась

Психоделическая метроидвания от студии Hadoque под названием Ultros совершенно неожиданно взяла и релизнулась. Ранее разработчики даже не говорили о примерном окне выхода - и вдруг проанонсировали, что уже всё, все желающие могут идти и играть.
Напомним, что по синопсису:
После крушения космического корабля вы очнулись в "Саркофаге" — гигантской утробе, которая парит в космосе и сдерживает демоническое нечто под именем ULTROS. Вы заключены в бесконечной петле черный дыры, но пытаетесь найти выход из Саркофага, попутно знакомясь с его обитателями и историей...
Кто вы — отвратительный разрушитель цикла или связующее звено между уничтожением и перерождением?
Отдельно разработчики упоминали высокоинтеллектуальную составляющую игры:
Действие игры ULTROS разворачивается в многогранном мире, полном инопланетных существ. За основу ULTROS взята научная фантастика, приправленная вызывающей картинкой и запоминающимися музыкальными творениями от El Huervo, известного по игре Hotline Miami. В ULTROS поднимаются темы психического здоровья, жизни и кармы, которые раскрываются через глубокий сюжет.
Но отдельно можно похвалить ребят за отсутствие жадности: перед покупкой можно пощупать демоверсию игры и выяснить, по плечу ли (и по глазам ли) вам вся эта психоделика.
васян, дату релиза несколько раз на всяких шоу объявляли. ты перепил что ле