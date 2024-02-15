Очнись в хтонической утробе: игра Ultros релизнулась

После катастрофы на борту космического корабля, ваша капсула спасения падает на загадочный астероид под названием «Саркофаг». Это гигантское космическое тело, напоминающее матку, внутри которой заключено демоническое существо Ультрос.

Очнувшись в недрах Саркофага, вы обнаруживаете, что астероид находится в бесконечной временной петле чёрной дыры. Теперь ваша задача — найти выход из этой космической тюрьмы. На пути вам встретятся другие обитатели Саркофага, чьи судьбы также оказались переплетены с этим загадочным местом.

Постепенно вы начинаете понимать, что являетесь частью некоего высшего замысла. Возможно, вы тот самый Катализатор, который либо разрушит цикл существования Саркофага, либо станет связующим звеном для его перерождения.

Игровой процесс включает в себя яростные битвы с порождениями космоса. Каждое движение в сражении имеет сакральное значение. Однако кровавые баталии чередуются с мирной деятельностью по восстановлению флоры в недрах Саркофага. Это поможет вам не только разрушать, но и созидать на своём пути.

Постепенно, проходя испытание за испытанием, вы будете постигать мистические тайны этого мира и приближаться к разгадке его истинной сущности. Благодаря уникальной механике временных циклов, вы сможете переигрывать сюжет снова и снова, каждый раз открывая всё новые грани потусторонней реальности Саркофага.