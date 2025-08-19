Задорное ритм-приключение Unbeatable выйдет в начале ноября

Издатель Playstack и разработчик D-CELL объявили дату выхода своего ритм-приключения Unbeatable: уже 6 ноября она станет доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

Unbeatable сочетает в себе динамичный ритм-геймплей, впечатляющие аниме-визуалы и нарисованные вручную декорации. Игроки погружаются в мир, где музыка запрещена, но героиня Бит и её группа не собираются с этим мириться. Вместе с ними вы будете участвовать в живых концертах, исследовать открытый мир, взаимодействовать с уникальными персонажами и принимать решения, которые влияют на развитие событий.

Главная героиня с розовыми волосами сталкивается с полицией на каждом шагу, но это только добавляет адреналина. Вы можете помогать людям, устраивать грандиозные выступления, сражаться с монстрами и убегать от преследователей — всё это сопровождается 100% оригинальным саундтреком и музыкальными коллаборациями, которые делают игру настоящим праздником для слуха.

Геймплей предлагает разнообразные мини-игры и систему прокачки: от простых задач до сложных испытаний на ловкость и ритм. Для тех, кто любит соревноваться, предусмотрен онлайн-компонент, модификаторы и доска челленджей, где можно выполнять задания от обычных до совершенно сумасшедших.

Unbeatable — это не просто игра, а ритмическое приключение с духом бунта, где музыка становится вашим оружием, а каждое решение может перевернуть весь мир вокруг. Приготовьтесь к захватывающей гонке под бит, где на кону — свобода, дружба и безудержный драйв.