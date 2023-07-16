Сцену из новой "Миссии невыполнима" сравнили с фрагментом из Uncharted 2

В середине июля Paramount Pictures выпустила в мировой прокат фильм «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». Арт-директор нескольких частей серии Uncharted Брюс Стрейли уже успел посмотреть картину и нашел в ней сцену, похожую на эпизод из Uncharted 2: Among Thieves.
Судя по опубликованным изображениям, у фильма и игры действительно есть что-то схожее. Кадр с главным героем новой «Миссии невыполнима» напоминает обложку Uncharted 2: Among Thieves, а сцена с падающим поездом — такую же в экшене Naughty Dog.
Главные роли в фильме исполнили Том Круз («Топ Ган: Мэверик»), Хейли Этвелл («Первый мститель»), Ребекка Фергюсон («Дюна»), Пом Клементьефф («Стражи Галактики»), Саймон Пегг («Зомби по имени Шон») и многие другие. Режиссером картины выступил Кристофер Маккуорри («Джек Ричер»).
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» вышла в мировой прокат 12 июля 2023 года.
И поняли что первое что второе фуфло полное 🤣
Минусаторы ФАС !
Согласен, не ожидал что новая часть будет такой унылой в отличие от предыдущих частей, а хайпа то было, всё вкусное показано в трейлере, весь фильм Том Круз ходит с унылым лицом словно потерянный, но надо отдать должное что у "Скалы" ,что у Том Круза всегда в фильме играют симпатичные актрисы.
Ну на счет игры ты явно промахнулся. В свое время она так планку подняла, что только на нее и равнялись все игроделы.