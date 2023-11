Uncharted: Legacy of Thieves Collection стала доступна в GOG

Приключенческий экшен от третьего лица, продолжение популярной серии Uncharted. Завершающая глава приключений Натана Дрейка, которая разворачивается через несколько лет после событий Uncharted 3.

Игра поведает историю уже осевшего Натана, который отказался от жизни искателя приключений и ведёт рутинный быт со своей женой - Еленой Фишер. Вдруг объявившийся старший брат Натана, которого он считал погибшим 15 лет, убеждает его помочь ему в поисках сокровищ Генри Эвери.

Геймплейно игра верна традициям серии - огромное количество пазлов, перестрелок и паркура. Однако локации в Uncharted 4: A Thief's End заметно подросли, что добавило элемент исследования. Искусственный интеллект был заметно улучшен - враги теперь более отзывчиво реагируют на действия игрока и координируются во время боя.

Также была усовершенствована стелс-механика игры: благодаря высокой траве и большим локациям Дрейк может ликвидировать врагов, не привлекая внимания. Спутники героя также контролируются искусственным интеллектом и помогают в бою. В некоторых моментах можно активировать диалог со спутниками по аналогии с The Last of Us.