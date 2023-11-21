на главную
об игре
Uncharted 4: A Thief's End 10.05.2016
8.2 3 193 оценки

Uncharted: Legacy of Thieves Collection стала доступна в GOG

butcher69
Новости

В GOG стартовала грандиозную распродажу "Черная пятница", в рамках которой состоялся релиз новой (для GOG) игры Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Игра не доступна для покупки из России, но при этом имеет цену в рублях. Плюс к этому — начался новый этап бесплатной раздача игр, подробнее о которой вы можете узнать здесь

Игра Uncharted:: Наследие воров. Коллекция, разработанная знаменитой студией Naughty Dog, включает в себя две культовые кампании из "Uncharted: Путь вора" и "Uncharted: Утраченное наследие", рассчитанные на одного игрока. Обе истории, обновленные для большего погружения в игровой мир, подарят вам изрядную порцию смеха, драмы, напряженных битв и чудес.

11
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ShadowM88

Заебишче! Как то проходил пиратку летом и подумывал о покупке этого крутого приключения. И тут на тебе! Супер.

2
RTYWD

Уже давно пройдена в зеленом магазине со 100% скидкой

1
UnbiasedKort
-5