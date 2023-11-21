Uncharted: Legacy of Thieves Collection стала доступна в GOG

В GOG стартовала грандиозную распродажу "Черная пятница", в рамках которой состоялся релиз новой (для GOG) игры Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Игра не доступна для покупки из России, но при этом имеет цену в рублях. Плюс к этому — начался новый этап бесплатной раздача игр, подробнее о которой вы можете узнать здесь
Игра Uncharted:: Наследие воров. Коллекция, разработанная знаменитой студией Naughty Dog, включает в себя две культовые кампании из "Uncharted: Путь вора" и "Uncharted: Утраченное наследие", рассчитанные на одного игрока. Обе истории, обновленные для большего погружения в игровой мир, подарят вам изрядную порцию смеха, драмы, напряженных битв и чудес.
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