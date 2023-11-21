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Styx: Shards of Darkness 14.03.2017
7.7 355 оценок

В GOG началась бесплатная раздача стелс-экшена Styx: Shards of Darkness

butcher69
Новости

В цифровом магазине GOG стартовала очередная раздача игры, на этот раз в свою библиотеку игр можно абсолютно бесплатно добавить стелс-экшен Styx: Shards of Darkness. Игру можно получить бесплатно до 24 ноября.

Вы можете забрать игру по этому адресу. Если не получится, то вам нужно войти в свою учетную запись GOG и нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.

Нанятый для выполнения важного задания, Стикс исследует и осваивает огромные открытые пространства. Убивайте или пробирайтесь мимо врагов - людей, эльфов и гномов, а также гораздо более страшных, колоссальных существ.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ely Maze

Как забрать

1) перед этим зайти на свой гог аккаунт

2) в посте нажать вторую ссылку "Тут"

3) вылетит ошибка {"message":"Already claimed"}

на вашу почту придет смс о добавлении контента на ваш аккаунт

2
Concelhaut

Спасибо, добрый человек! )))

0
SoRaS3

Симулятор пылесоса.

-2