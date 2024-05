Пользователи считают, что Sony готовит новую игру по Uncharted

Сегодня ночью компания Sony провела внутреннюю презентацию, посвящённую подразделению PlayStation. В презентации компания продемонстрировала слайд с перечислением своих актуальных франшиз, на которые издатель делает ставку в будущем.

Пользователей данная картинка привлекла в первую очередь тем, что она показывает то, в каких франшизах на данный момент заинтересована Sony. Примечательно наличие серии Uncharted на данном слайде: дело в том, что последняя часть серии Uncharted: The Lost Legacy, вышла целых 7 лет назад и едва ли франшизу можно было бы назвать актуальной, если бы у Sony не было на нее грядущих планов. К примеру серий Infamous и Days Gone на картинке не оказалось, что согласуется со слухами о том, что у Sony нет планов на продолжение данных серий, а вот Until Dawn, которая вышла в 2015-м году, но по которой готовится ремейк - тоже есть в списке.

Пользователи считают, что Sony может готовить нечто новое по франшизе Uncharted: например это может быть ремейк первой части, обновленный сборник игр франшизы или же совершенно новая игра. Крайне маловероятно, что игру покажут на State of Play, который пройдет сегодня ночью, но возможно, что проект покажут на PlayStation Showcase, который по слухам должен состояться в сентябре текущего года и на котором в том числе могут анонсировать PS5 Pro.