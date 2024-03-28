Управленческий симулятор фармацевтической компании Undead Inc. стартует 2 мая

Вы возглавляете «Эндсуэлл», успешную медицинскую корпорацию, и вам поручено управлять её филиалом в разных местах. Стройте и модернизируйте свои офисы и лаборатории. Набирайте и руководите персоналом, чтобы повысить производительность. Увеличивайте прибыль для корпорации любыми средствами, даже если это означает нарушение закона и морали. Занимайтесь нелегальными исследованиями бактерий и вирусов, которые можно использовать для создания новых лекарств и биооружия.

Следите за тем, чтобы ваш бизнес не вызывал подозрений у властей и конкурентов. Поддерживайте лояльность своих сотрудников, взятками или угрозами воздействуйте на политиков и чиновников, избегайте конфликтов с полицией и опережайте своих соперников. Будьте осторожны и не переступайте границы безопасности: обеспечивайте персонал необходимой защитой, предотвращайте постороннее вмешательство и, если необходимо, задействуйте директора, чтобы «замять» любые проблемы.

Будьте готовы к тому, что рано или поздно всё выйдет наружу: соберите всё ценное, что можете унести с собой, и попытайтесь эвакуироваться до того, как будет слишком поздно. Всё, что вы спасёте, пригодится вам в следующем филиале...