Управленческий симулятор фармацевтической компании Undead Inc. стартует 2 мая

Сегодня компания Rightsized Games и Team17 Digital объявили, что симулятор управления ресурсами Undead Inc. выйдет 2 мая на ПК. Вступив в роль управляющего директора своей собственной фармацевтической франшизы Endswell Medical, игрокам будет поручено развивать бизнес, наполнять казну и удовлетворять требования все более голодного совета директоров, сохраняя при этом свою репутацию и деньги под контролем..
Игроки будут исследовать и разрабатывать биологическое оружие, сомнительные фармацевтические препараты и опасные технологии, чтобы выставить их на продажу тому, кто предложит самую высокую цену, при этом закрывая глаза на любые ситуации, которые могут возникнуть.
Конечно, в конечном итоге правда откроется, и для продолжения амбициозной стратегии роста Endswell Medical игрокам придется искоренить свою деятельность, захватив на выходе охапки денег, оборудования и других неупоминаемых вещей - достаточно, чтобы основать совершенно новую корпорацию в новом месте – и начать цикл заново.
Очередной скучный симулятор.
Амбрелла передает привет.
Симулятор Амбреллы круто