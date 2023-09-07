Under The Waves получила первый патч, исправляющий различные проблемы ©

Parallel Studio выпустила патч 1.02 для подводного приключения Under The Waves на в Steam и Epic Games Store, исправляющий несколько визуальных ошибок и проблем в игре.

Этот патч скоро будет доступен на всех консолях и решит все вышеупомянутые проблемы, а также другие, связанные с этими конкретными платформами. Эти дополнительные исправления включают проблемы с разрывом экрана, ошибки автосохранения на PlayStation 5 или несохраненные снимки экрана на Xbox Series X.

Патч 1.02 касается следующих моментов: