Under The Waves получила первый патч, исправляющий различные проблемы

Parallel Studio выпустила патч 1.02 для подводного приключения Under The Waves на в Steam и Epic Games Store, исправляющий несколько визуальных ошибок и проблем в игре.
Этот патч скоро будет доступен на всех консолях и решит все вышеупомянутые проблемы, а также другие, связанные с этими конкретными платформами. Эти дополнительные исправления включают проблемы с разрывом экрана, ошибки автосохранения на PlayStation 5 или несохраненные снимки экрана на Xbox Series X.
Патч 1.02 касается следующих моментов:
- Исправлена ошибка, из-за которой музыка резко обрывалась.
- Исправлен неограниченный кислород в течение Дня 14.
- Исправлен неправильно расположенный маркер цели во время активации тренировки.
- Исправлены некоторые взаимодействия, которые не включались после завершения игры (кровать, медуза в окне).
- Исправлена невозможность получить трофей галеона.
- Исправлена ошибка, из-за которой миссия с контейнерами не запускалась после перезагрузки игры в День 03.
- Исправлена ошибка, из-за которой Стэн не мог войти на Луну во время миссии с контейнерами в День 03.
- Исправлена ошибка, из-за которой Луна застревала во взрывной петле.
- Исправлен сбой при использовании мины на сетке на Транзитной улице.