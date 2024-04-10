Лавкрафтианская космическая ролевая игра Underspace вышла в раннем доступе Steam

Разработчик Pastaspace Interactive и издатель Camlann Games объявили, что Underspace вышла в раннем доступе Steam и останется там еще около года.

На данный момент игра завершена, но большая часть этого контента сильно не доработана. В ранний доступ входят обе кампании, более 60 квестов, несколько членов группы, все боссы, корабли, снаряжение, фракции, звездные системы, монстры и достопримечательности.

Полная версия будет включать в себя множество функций, появившихся после запуска, которые были отложены до первого запуска игры. В дополнение к такому контенту, как механика выхода в открытый космос, зачарование кораблей и новые космические монстры, полная версия будет включать более высокий уровень доработки, балансировки и любые недостающие элементы, такие как доработанная озвучка.

Underspace — это ролевая игра о космических истребителях с открытым миром, вдохновленная классическими космическими играми, такими как Freelancer, где каждая звездная система создается вручную, и в каждом секторе есть что открыть. Игра рассказывает трагическую историю Кардоза, опального дворянина, лишенного богатства и власти, который теперь зарабатывает на жизнь охотником за звездами. В галактике, изобилующей пиратами-грабителями, сумасшедшими культистами, внезапными штормами и злобными монстрами, охота за звездами — опасная профессия, где риски велики, но награды еще больше.

Выход полной версии Underspace для ПК (Steam) запланирован на 2025 год.