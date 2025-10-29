Undisputed выходит на новый уровень: Championship Edition, кроссплей и конструктор бойцов

Студия Steel City Interactive представила масштабное обновление для боксерского симулятора Undisputed, который всё ещё находится в раннем доступе. Вместе с апдейтом 2.0 состоялся релиз нового издания — Undisputed Championship Edition, ставшего важной вехой в развитии игры.

Главным лицом обновлённой версии стал Теренс Кроуфорд, чемпион трёх федераций, получивший звание «бесспорного короля ринга». В состав издания вошли ранее представленные наборы — «Senator Pack» с Мэнни Пакьяо, коллекции WBC, «The Iron & Steel» и «The Mexican Monster». Причём все нынешние владельцы игры получат современную версию Кроуфорда бесплатно.

Апдейт 2.0 добавил две ключевые функции. Первая — кроссплатформенная игра, благодаря которой боксёры с разных устройств теперь могут встретиться на одном ринге. Вторая — онлайн-конструктор персонажей, позволяющий создавать собственного бойца и участвовать с ним в сетевых матчах. Чтобы сохранить баланс, характеристики кастомных персонажей ограничены лимитом в 85 очков, а их ранг немного снижен.

Undisputed — это амбициозный проект, который стремится возродить интерес к жанру реалистичных боксерских симуляторов. С улучшенной физикой ударов, детализированной анимацией и сотнями лицензированных бойцов, игра постепенно превращается в полноценный чемпионский опыт, достойный своего названия.