В EGS стартовала бесплатная раздача хоррора Undying

В цифровом магазине Epic Games Store началась новая бесплатная раздача. Геймеры могут добавить к себе в библиотеку Undying. Акция доступна в России и продлится до 6 февраля 19:00 МСК.

Undying — хоррор о путешествии по миру, кишащему ходячими мертвецами. После того как женщину по имени Англинг кусает зомби, она понимает, что у неё осталось очень мало времени, чтобы обезопасить своего сына Коди от окружающих опасностей и от самой себя. Добывая ресурсы, готовя еду и сражаясь с мертвецами, мать подаст пример мальчику. В Steam 79% из более 1,5 тыс. отзывов — положительные.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить приключенческую игру Beyond Blue. Акция продлится до 13 февраля 19:00 МСК.