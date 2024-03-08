Atlus хотела бы выпустить Unicorn Overlord на ПК, но у Vanillaware пока нет планов на это

Unicorn Overlord от Vanillaware вышла сегодня, и как тактическая ролевая игра от команды, создавшей 13 Sentinels: Aegis Rim, она предлагает интригующие варианты боя, связь между десятками персонажей и великолепный художественный стиль. Кроме того, в игре собрано самое большое количество контента на сегодняшний день.
Однако, поскольку Atlus выпускает все больше своих игр на PC, почему бы не выпустить Unicorn Overlord? Destructoid задал этот вопрос продюсеру Акиясу Ямамото, который сказал, что издательство хотело бы выпустить игру для ПК, но соглашение с Vanillaware не позволяет этого сделать.
Как издатель, мы хотели бы выпустить игру и для ПК, но, согласно нашему соглашению с Vanillaware, мы выпускаем ее только на консолях. Другими словами, в настоящее время нет планов портировать ее на ПК.
Условия этого соглашения неясны, но если спрос будет достаточным, то в какой-то момент ПК-порт может появиться. Из других новостей: генеральный директор Vanillaware Джордж Камитани также рассказал, что во время разработки проекта у команды закончились деньги.
Unicorn Overlord выходит для PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. На всех платформах доступна бесплатная демоверсия, прогресс в которой будет перенесен в игру.
Да можно и через эмуль поиграть, на ПК бы всё равно денуво засунули.
вышла она может и сегодня, но поиграть в неё было можно уже 3 дня назад. отличная тактика. гуляй рванина