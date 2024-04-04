Atlus и Vanillaware, похоже, рассматривают возможность создания сиквела Unicorn Overlord

Пока нет ничего официального, но недавний опрос, проведенный среди геймеров компаниями Atlus и Vanillaware указывает на то, что команды разработчиков могут задуматься о сиквеле Unicorn Overlord.

Это довольно расплывчатый опрос, который часто встречается, особенно в Японии, где команды обычно ищут обратную связь такого рода от пользователей, но среди вопросов есть упоминание о возможном сиквеле, что заставляет задуматься, учитывая успех игры.

Опрос содержит вопросы об игровом опыте, знании аудиторией подобных игр и другие более специфические элементы, но в конце есть и судьбоносный вопрос о том, как будет воспринято возможное продолжение, что позволяет предположить, что Atlus и Vanillaware открыты к идее создания новой серии.

С другой стороны, Unicorn Overlord была очень хорошо принята критиками, и, очевидно, неплохо продавалась и на рынке, учитывая, что всего за несколько недель было продано более 500 000 копий, и даже возникла проблема с поставками физических копий в Японии — их было слишком мало по сравнению со спросом.

Таким образом, стратегическая ролевая игра, похоже, нашла свое место на рынке, и это также может подготовить почву для сиквела, поскольку производство может быть хорошо выверено по количеству проданных копий, так что мы ждем любых изменений в этом вопросе. А пока мы отсылаем вас к нашей рецензии на Unicorn Overlord.