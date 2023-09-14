Unicorn Overlord - фэнтезийная тактическая ролевая игра от студии, создавшей 13 Sentinels: Aegis Rim ©

Такие игры, как Odin's Sphere, Dragon's Crown и 13 Sentinels: Aegis Rim, Vanillaware за годы своей работы приобрела немало поклонников. На недавней Nintendo Direct мы узнали, каким будет следующий крупный проект японской студии.

Vanillaware и Atlus анонсировали Unicorn Overlord - фэнтезийную тактическую ролевую игру, выполненную в великолепном художественном стиле. В игре игрокам предстоит собрать свою армию, набрать в нее всех, от людей до эльфов, и сразиться со всеми видами чудовищ.

Действие игры разворачивается на территории пяти фэнтезийных королевств, игроки смогут зарабатывать себе репутацию в фэнтезийном мире своими героическими поступками, а сражения будут отличаться уникальной механикой и великолепной анимацией.

Unicorn Overlord выйдет 8 марта следующего года для Nintendo Switch, PS5, PS4 и Xbox Series X/S. О версии для ПК пока ничего не известно.