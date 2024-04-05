Unicorn Overlord изначально готовилась к выходу на PS Vita. DLC или ПК-версия не планируются

В интервью GamerBraves Акиясу Ямамото, продюсер Unicorn Overlord, подтвердил, что, когда разработка игры только начиналась, она изначально планировалась к выпуску только для PlayStation 4 и PlayStation Vita. Со временем количество платформ для релиза увеличилось, а версия для PlayStation Vita перестала разрабатываться. Кроме того, Ямамото подтвердил, что на данный момент не планируется выпускать дополнительные DLC и выводить игру на ПК.
Когда Atlus и Vanillaware начали работу над Unicorn Overlord в 2016 году, игра предназначалась только для PS4 и PS Vita. Однако за последние 8 лет игровая индустрия претерпела радикальные изменения, и в результате Vanillaware попросили обеспечить одновременный мировой релиз Unicorn Overlord и расширить ее разработку до PS5, Switch и Xbox X/S. В конечном итоге, как издатель, именно Atlus решала, на каких платформах выйдет Unicorn Overlord, и мы очень благодарны Vanillaware за готовность сотрудничать. К сожалению, в настоящее время мы не планируем портировать Unicorn Overlord на ПК.
В то время как Atlus в последнее время выпускает все больше игр для ПК, Vanillaware отказывается принимать эту платформу.
Unicorn Overlord вышла для PlayStation 4 (только в цифровом варианте), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 8 марта 2024 года.