Релизный трейлер градостроительной цивилизационной игры The Universim

Издатель и разработчик инди-игр из Сан-Диего Crytivo сообщил, что полная версия их градостроительной цивилизационной игры The Universim стала доступна для ПК в Steam.
Игра, демонстрирующая исследование космоса, встречи с инопланетянами и передовые технологии, начала свой путь с успешной кампании на Kickstarter в 2014 году и дебютировала в Steam в 2018 году. Имея более полумиллиона списков желаний в Steam, The Universim после десяти лет существования специализированная разработка, теперь полностью реализована и доступна игрокам.
The Universim — это стратегический градостроительный симулятор, действие которого происходит на Материнской планете, где вы берете на себя роль бога и обеспечиваете выживание своей цивилизации под названием Наггетс. Помогите им пройти через разные технологические эпохи, управляя ресурсами своей планеты и решая проблемы.
Используйте дерево исследований, чтобы разблокировать более 200 новых технологий и пятнадцать различных Сил Создателя, чтобы влиять на мир и его население. Расширяйте свою цивилизацию, взаимодействуйте с деревнями изгнанников и выполняйте квесты, чтобы узнать больше о мире.
Исследуйте процедурно генерируемые планеты, которые предлагают уникальные качества и задачи, обеспечивая разнообразный игровой процесс, где экологический баланс и управление ресурсами имеют решающее значение.