Комиссия в Германии обнаружила в загадочном экшене Unknown 9: Awakening "фэнтезийное насилие"

Ещё в 2020 году разработчики из студии Reflector Entertainment вместе с компанией Bandai Namco представили амбициозный экшен с видом от третьего лица Unknown 9: Awakening. Проект обещает удивить своих пользователей графическими возможностями благодаря мощностям движка Unreal Engine 5 и подарить захватывающие приключения. Несмотря на то, что игра была анонсирована давно, подробностей о проекте не так много, как хотелось бы. Тем не менее, сегодня Unknown 9: Awakening успешно прошла рейтинговую комиссию в Германии, что значит, что релиз игры может состояться уже в этом году.

Как сообщается, на оценку комиссии была получена версия Unknown 9: Awakening для ПК и консолей. Официально игра создается для PS5 и Xbox Series X, однако рейтинг был также присвоен проекту на консолях прошлого поколения: PS4 и Xbox One.

Согласно представленному заключению, в игре было обнаружено "фэнтезийное насилие". Члены комиссии нашли в проекте сцены с изображением насилия, которое характеризуется волшебной, сказочной или футуристической обстановкой и четко отделено от реальности. Поэтому Unknown 9: Awakening был присвоен подростковый рейтинг — 12+.

Кроме того, стало известно, что игра может содержать "внутриигровые покупки". В Unknown 9: Awakening присутствуют опции для прямой покупки дополнительного контента, однако что это за контент не уточняется.