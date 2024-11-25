Создатели Unknown 9: Awakening уволили 18% сотрудников

Недавно стало известно о том, что в студии Reflector Entertainment, которая недавно выпустила Unknown 9: Awakening, прошла волна сокращений:

Теперь появилась информация о том, сколько именно сотрудников было уволены в ходе сокращений. Оказалось, что увольнения затронули 18% сотрудников студии. По словам руководства, "студия переходит на новый этап развития, а уволенный персонал был не задействован в текущих проектах".

Сообщается, что уволенным сотрудникам будут предоставлены денежные пособия. Под сокращения попали: отдел маркетинга, отдел обеспечения качества, арт-дизайнеры и сценаристы.