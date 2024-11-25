Создатели Unknown 9: Awakening уволили 18% сотрудников

Недавно стало известно о том, что в студии Reflector Entertainment, которая недавно выпустила Unknown 9: Awakening, прошла волна сокращений:
Теперь появилась информация о том, сколько именно сотрудников было уволены в ходе сокращений. Оказалось, что увольнения затронули 18% сотрудников студии. По словам руководства, "студия переходит на новый этап развития, а уволенный персонал был не задействован в текущих проектах".
Сообщается, что уволенным сотрудникам будут предоставлены денежные пособия. Под сокращения попали: отдел маркетинга, отдел обеспечения качества, арт-дизайнеры и сценаристы.
Маловато будет.
После такого дерьма они ещё надеются на что-то ? Студию закрыть пора
Сомневаюсь, что уволенные были виноваты в принятии неверный решений. Это же художники дизайнеры решили сделать гг страшилой (сарказм)
какая отвратительная рожа просто ужас
Чопранка, или как её, не затащила проект
Отдел обеспечения качества - это пять // Александр Ковалёв
Так не обеспечили же.
Дайте угадаю, эти 18% это белые гетеро женщины и мужчины 😂
Нет
а что, в этих должностях не было белых гетеро Ж и М ?
Ты игру видел и маркетинг к ней?)
Мало, нужно хотя бы 88%
В крайнем случае, надеюсь что эти 18% это все радужные страдальцы
Там всех поганой метлой нужно гнать.