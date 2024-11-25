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Unknown 9: Awakening 18.10.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.3 171 оценка

Создатели Unknown 9: Awakening уволили 18% сотрудников

AceTheKing
Новости

Недавно стало известно о том, что в студии Reflector Entertainment, которая недавно выпустила Unknown 9: Awakening, прошла волна сокращений:

В студии Reflector Entertainment, создателей Unknown 9: Awakening, прошли сокращения

Теперь появилась информация о том, сколько именно сотрудников было уволены в ходе сокращений. Оказалось, что увольнения затронули 18% сотрудников студии. По словам руководства, "студия переходит на новый этап развития, а уволенный персонал был не задействован в текущих проектах".

Сообщается, что уволенным сотрудникам будут предоставлены денежные пособия. Под сокращения попали: отдел маркетинга, отдел обеспечения качества, арт-дизайнеры и сценаристы.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
GoliafJx

Маловато будет.

5
Max Rolens

После такого дерьма они ещё надеются на что-то ? Студию закрыть пора

5
Lyс

Сомневаюсь, что уволенные были виноваты в принятии неверный решений. Это же художники дизайнеры решили сделать гг страшилой (сарказм)

3
Sevasibor

какая отвратительная рожа просто ужас

2
oOAttackOo

Чопранка, или как её, не затащила проект

1
Пользователь ВКонтакте

Отдел обеспечения качества - это пять // Александр Ковалёв

0
digitalkid

Так не обеспечили же.

0
rtnrwv

Дайте угадаю, эти 18% это белые гетеро женщины и мужчины 😂

0
Night Driving Avenger

Нет

Под сокращения попали: отдел маркетинга, отдел обеспечения качества, арт-дизайнеры и сценаристы
0
rtnrwv Night Driving Avenger

а что, в этих должностях не было белых гетеро Ж и М ?

0
Night Driving Avenger rtnrwv

Ты игру видел и маркетинг к ней?)

0
taotahu1992

Мало, нужно хотя бы 88%
В крайнем случае, надеюсь что эти 18% это все радужные страдальцы

0
SOLUS5678

Там всех поганой метлой нужно гнать.

0