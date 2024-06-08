Вышел сюжетный трейлер приключенческого экшена Unknown 9: Awakening

Разработчики из Reflector Entertainment уже некоторое время трудятся над загадочной Unknown 9: Awakening, и после первых фрагментов геймплея, показанных в первом квартале этого года, настало время для сюжетного трейлера

В игре мы управляем Харуной, которая способна использовать особую силу, позволяющую ей влиять на окружающее пространство. Роль главной героини исполняет Аня Чалотра, которая может вам знакома по роли Йеннифэр из "Ведьмака" от Netflix.

Релиз для консолей этого и предыдущего поколений, а также PC состоится осенью этого года.