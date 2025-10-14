Представлен геймплейный трейлер соулслайка в индийском сеттинге Unleash The Avatar

Студия Aeos Games, основанная братьями Варуном и Роханом Майя, представила геймплейный трейлер своей дебютной игры Unleash The Avatar. Этот амбициозный «соулслайк» переносит игроков в альтернативную Индию, охваченную демоническим нашествием, где древние легенды сталкиваются с жестокими испытаниями.

Разработка ведётся на Unreal Engine 5, а над проектом трудятся специалисты, ранее участвовавшие в создании Ghost of Tsushima, Hogwarts Legacy и Path of Exile 2. Несмотря на то что показанный трейлер основан на альфа-версии, разработчики обещают, что финальная графика и анимации будут значительно улучшены.

Релиз Unleash The Avatar запланирован на 2026 год, сначала на PC, а позже и на других платформах — редкий пример того, как индийский геймдев стремится к уровню мировых ААА-хитов.