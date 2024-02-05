Новая демка мода добавляет полноценные эффекты трассировок путей и лучей в Unreal Tournament 2004.
Созданная моддером Rune_Storm, эта версия является ранним релизом его грядущего мода RTX Remix для Unreal Tournament. Как уже было сказано, это ранний бета-релиз, и поэтому он страдает от некоторых проблем, включая некорректную работу нескольких карт. Кроме того, мод находится в стадии разработки, и визуальное качество, вероятно, улучшится со временем. Однако, глядя на скриншоты, которыми поделился Джейкоб Фримен из NVIDIA, можно заметить некоторые явные визуальные улучшения по сравнению с оригинальной игрой.
Для Unreal Tournament 2004 вышла демка мода, добавляющая эффекты трассировок пути и лучей
Новая демка мода добавляет полноценные эффекты трассировок путей и лучей в Unreal Tournament 2004.
Трасировка не подходит для топорной анимации, низкополигональной модели. Ломается эстетика. Зря стараетесь улучшить графику, только хуже делаете.
И зачем? В это кто-то играет? А если и играет, то в чем смысл 0.01 от фпс в соревновательной игре?