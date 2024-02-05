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Unreal Tournament 2004 16.03.2004
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 814 оценок

Для Unreal Tournament 2004 вышла демка мода, добавляющая эффекты трассировок пути и лучей

Procy_on
Новости

Новая демка мода добавляет полноценные эффекты трассировок путей и лучей в Unreal Tournament 2004.

Созданная моддером Rune_Storm, эта версия является ранним релизом его грядущего мода RTX Remix для Unreal Tournament. Как уже было сказано, это ранний бета-релиз, и поэтому он страдает от некоторых проблем, включая некорректную работу нескольких карт. Кроме того, мод находится в стадии разработки, и визуальное качество, вероятно, улучшится со временем. Однако, глядя на скриншоты, которыми поделился Джейкоб Фримен из NVIDIA, можно заметить некоторые явные визуальные улучшения по сравнению с оригинальной игрой.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Spillik
3
ugf16349

Трасировка не подходит для топорной анимации, низкополигональной модели. Ломается эстетика. Зря стараетесь улучшить графику, только хуже делаете.

3
SGate

И зачем? В это кто-то играет? А если и играет, то в чем смысл 0.01 от фпс в соревновательной игре?

0