Создатели Unrecord расширяют штат сотрудников для помощи в создании реалистичного шутера ©

Как продвигается разработка Unrecord, реалистичного шутера с перспективой из нательной камеры? DRAMA французская студия, создающая этот проект, сообщает нам, что она открыла множество вакансий для талантливых специалистов и экспертов индустрии, заинтересованных в том, чтобы внести свой вклад в реализацию этой игры.

"Мы — небольшая студия, расположенная в Ренне (Франция), которая работает над своей первой видеоигрой, Unrecord", - начинают разработчики из Transalpine, но затем добавляют, что "наша команда стремится очертить новые границы видеоигровых развлечений, используя инструментарий, встроенный в Unreal Engine 5". DRAMA стремится создать чрезвычайно амбициозную и увлекательную игру для геймеров".

На момент написания поста студия DRAMA ищет профессионалов индустрии, желающих присоединиться к команде разработчиков Unrecord и занять должности ведущего программиста, программиста геймплея, программиста ИИ, дизайнера уровней, технического художника и технического аниматора.

С момента презентации Unrecord новый шутер DRAMA покорил первые страницы игровых сайтов и форумов благодаря реалистичности игровых сцен, настолько, что многие посчитали показанное разработчиками неправдой. Однако благодаря тому, что журналисты IGN обнаружили старое концептуальное демо Unrecord на Unreal Engine, мы знаем, что проект вовсе не является фальшивкой.