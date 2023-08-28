Пошаговая приключенческая ролевая игра Untamed Tactics вышла на ПК ©

Ravenage Games и Grumpy Owl Games выпустили Untamed Tactics, пошаговую приключенческую ролевую игру, действие которой происходит в разнообразном мире, изобилующем яркими животными. Игра доступна на ПК в Steam и GOG.

Попробуйте себя в роли Грейкоута, запятнанного воина, жаждущего искупления и избавления от темной истории. Отправьтесь в монументальное путешествие по коварному, но внушающему трепет царству Дикой природы.

В Untamed Tactics искусство настройки имеет решающее значение. Украшайте своих героев эксклюзивными рунами и способностями и играйте, используя различные сочетания навыков, тактик и сильных сторон, чтобы преодолевать трудности и безраздельно властвовать. Обширные джунгли манят вас, предлагая сокровищницу добычи, новых персонажей и постоянные улучшения, которые помогут вам в дальнейших начинаниях. Приготовьтесь к непревзойденной авантюре в дикой природе.