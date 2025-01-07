Фильм по Until Dawn не будет следовать сюжету оригинальной видеоигры

Еще одной экранизацией видеоигры, о которой шла речь на выставке CES в Лас-Вегасе, стал фильм по Until Dawn. По информации портала GamesRadar+, будущий фильм на мероприятии представил Петер Стормаре ("2001 маньяк"), чей персонаж – доктор Хилл, похоже, будет единственным, что свяжет сюжеты оригинальной игры и ее киноадаптации.
Во всем остальном это будет совершенно новая история.
На презентации были также показаны первые кадры картины, и можно рассчитывать, что совсем скоро они станут доступны более широкой аудитории.
Развитие сюжета оригинальной игры, вышедшей в 2015 году, зависит от того, какие решения принимают игроки, управляющие восемью персонажами, пытающимися дожить до рассвета. Действие игры, разворачивающееся в горах Блэквуд Пайнс, начинается с незадавшейся вечеринки в уединенной хижине.
Сценарий фильма написал Гари Доберман ("Жребий"), в качестве режиссера выступил Дэвид Ф. Сандберг ("И гаснет свет...").
В главных ролях, помимо Стормаре: Элла Рубин ("Сплетница"), Майкл Чимино ("Проклятие Аннабель 3"), Ю Джи-ён ("Экспаты") и Одесса Эзайон ("Восставший из ада" 2022 года).
Релиз фильма, съемки которого завершились в октябре прошлого года, запланирован на 25 апреля 2025 года.
Вообще не вижу смысла в фильме по игрофильму...
Кто бы сомневался.
Кому оно надо? Сонька решила франшизу раскрутить? Харайз0н зиро лего+виар передают прЮвет эффективным менеджерам)
Ну мы игру любим за сюжет. Но да все всё будут знать и смотреть будет скучно. Поэтому да создайте треш хрень, посмотрев которую придётся мыть глаза.
Не нашлось чего-то другого с ним, где у него больше одной минуты экранного времени?