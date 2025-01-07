Фильм по Until Dawn не будет следовать сюжету оригинальной видеоигры

Еще одной экранизацией видеоигры, о которой шла речь на выставке CES в Лас-Вегасе, стал фильм по Until Dawn. По информации портала GamesRadar+, будущий фильм на мероприятии представил Петер Стормаре ("2001 маньяк"), чей персонаж – доктор Хилл, похоже, будет единственным, что свяжет сюжеты оригинальной игры и ее киноадаптации.

Во всем остальном это будет совершенно новая история.

На презентации были также показаны первые кадры картины, и можно рассчитывать, что совсем скоро они станут доступны более широкой аудитории.

Развитие сюжета оригинальной игры, вышедшей в 2015 году, зависит от того, какие решения принимают игроки, управляющие восемью персонажами, пытающимися дожить до рассвета. Действие игры, разворачивающееся в горах Блэквуд Пайнс, начинается с незадавшейся вечеринки в уединенной хижине.

Сценарий фильма написал Гари Доберман ("Жребий"), в качестве режиссера выступил Дэвид Ф. Сандберг ("И гаснет свет...").

В главных ролях, помимо Стормаре: Элла Рубин ("Сплетница"), Майкл Чимино ("Проклятие Аннабель 3"), Ю Джи-ён ("Экспаты") и Одесса Эзайон ("Восставший из ада" 2022 года).

Релиз фильма, съемки которого завершились в октябре прошлого года, запланирован на 25 апреля 2025 года.