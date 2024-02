Новый отчёт проливает свет на так и не вышедшую Until Dawn 2

С возвращением Until Dawn на PS5 и ПК многие игроки снова задаются вопросом, будет ли возможность увидеть продолжение. Однако в определенной степени Until Dawn 2 уже существует и называется The Quarry, это одна из последних игр от Supermassive Games.

Эта информация предоставлена в новом отчете Time Extension. Она относится к 2022 году, когда было проведено расследование внутренних проблем Supermassive Games. Статья не была опубликована по множеству причин, не связанных с Until Dawn, и только сейчас раскрывает ряд интересной информации, которой поделились шесть сотрудников.

Короче говоря, Supermassive Games начала работу над прототипом Until Dawn 2 для Sony, но проект в конечном итоге застопорился. Затем команда нашла нового издателя в Google для Stadia, но это последнее соглашение также сорвалось из-за закрытия платформы. Наконец, 2K подхватила проект и выпустила его. Очевидно, что не находясь под Sony, игра не могла называться Until Dawn 2 и не могла иметь прямых отсылок.

Сотрудник сказал:

"Команда Quarry изначально была командой Until Dawn 2, и они работали с Sony, которая, по сути, заплатила им за создание этого прототипа. Затем, как только они закончили прототип, Supermassive обернулась и сказала: "Мы подумаем, чтобы посмотреть, захочет ли это еще кто-нибудь", что стало своего рода последним гвоздем в гроб любых отношений с Sony. В итоге его купила Google, которая финансировала его в течение многих лет".

Другой сотрудник, похоже, подтвердил, что The Quarry когда-то был Until Dawn 2, но предложил несколько иной взгляд на эти события, предположив, что именно Sony сломала мультиплатформенный подход The ​​Dark Pictures:

«The Quarry началась как проект Until Dawn, но у них не было лицензии. Они сожгли мосты с Sony, выпустив Dark Pictures на нескольких платформах. Насколько я знаю, лицензия теперь принадлежит кому-то другому».