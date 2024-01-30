Слух: разработкой PC-версии Until Dawn занимается студия Virtuos, обновленная версия разрабатывается с 2020-го года

Недавно один из надежных инсайдеров сообщил о том, что Until Dawn от студии Supermassive Games получит обновленную версию игры для PC и PS5.

Пользователи смогли найти в резюме одного из сотрудников студии Virtuos интересную информацию: там упоминается то, что он работал над PC-версией Until Dawn приблизительно с 2020-го года. Таким образом порт уже довольно долго находится в разработке и скорее всего его выход не заставит себя долго ждать.

Студия Virtuos - крупная сингапурская студия, у которой имеются подразделения по всей Азии, а штат студии насчитывает около 2500 сотрудников. До этого момента студия неоднократно занималась портами игр на различные платформы: L.A. Noire на современные платформы, Dark Souls Remastered для Nintendo Switch и т.д. Кроме того, студия часто оказывает техническую поддержку другим студиям.