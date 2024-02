В обновлённой Until Dawn для ПК и PS5 появится камера от 3-го лица

В течение некоторого времени ходили слухи о том, что культовая любимая хоррор-игра с ветвящимся повествованием Until Dawn должна была вернуться, и во время сегодняшнего большого State of Play Sony это подтвердила. Эта новая версия Until Dawn не будет просто портом — игра была переработана с использованием Unreal Engine 5 и будет содержать новые функции, такие как управляемая камера от третьего лица, которая должна сделать игру более современной.

Эту версию Until Dawn разрабатывает Ballistic Moon, новая студия, основанная ветеранами Supermassive Games, создателями Until Dawn, поэтому проект находится в знакомых руках. Вот что сказал Ballistic Moon об этой новой версии игры…

«Переработанная на Unreal Engine 5, Until Dawn претерпела ряд улучшений по всем направлениям, все они были сделаны со страстью и заботой о оригинале командой любителей ужасов, фанатиков кино и опытных разработчиков игр из Ballistic Moon; и в этом году она выйдет на PS5 и ПК. Until Dawn была переделана с использованием новейших инструментов и технологий. Новые и улучшенные анимации основаны на успехе оригинальной игры персонажей. Персонажи, окружающая среда и визуальные эффекты были улучшены – и все это для того, чтобы по-настоящему насладиться кинематографическим ужасом.



Мы используем более широкую кинематографическую цветовую палитру и новые перспективы, чтобы сделать историю более нюансированной и эмоциональной. Мы были достаточно смелы, чтобы осветить темные, невидимые уголки горы Блэквуд, и добавили камеру от третьего лица, что означает, что теперь вы можете заглянуть за кулисы оригинальной игры, исследуя улучшенные и новые локации с новыми взаимодействиями и предметы коллекционирования. Включив камеру от третьего лица и добавив контекстную анимацию движений персонажей, игра теперь позволяет игроку по-настоящему ощутить переживания той роковой ночи».

Обновлённая Until Dawn выйдет на ПК и PS5 где-то в 2024 году.