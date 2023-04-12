Кинематографический трейлер грядущего крупного обновления Secrets of Gloomrot для V Rising ©

Насладитесь кинематографическим трейлером грядущего крупного обновления Secrets of Gloomrot для V Rising, которое будет доступно для бесплатной загрузки владельцам V Rising 17 мая. Разработчики из Stunlock Studios заявляют следующее:

Обновление позволит игрокам исследовать Gloomrot, новый биом с двумя уникальными областями, извращенными в погоне за жестокой наукой. Охотьтесь за кровью гениальных безумцев, чтобы узнать тайны электричества и войти в новый век технологий.

Это обновление также обещает улучшенное строительство замков, более разнообразные бои, обновленный игровой мир и 13 дополнительных боссов для сражений.