V Rising 17.05.2022
7.7 190 оценок

Кинематографический трейлер грядущего крупного обновления Secrets of Gloomrot для V Rising

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butcher69
Новости

Насладитесь кинематографическим трейлером грядущего крупного обновления Secrets of Gloomrot для V Rising, которое будет доступно для бесплатной загрузки владельцам V Rising 17 мая. Разработчики из Stunlock Studios заявляют следующее:

Обновление позволит игрокам исследовать Gloomrot, новый биом с двумя уникальными областями, извращенными в погоне за жестокой наукой. Охотьтесь за кровью гениальных безумцев, чтобы узнать тайны электричества и войти в новый век технологий.

Это обновление также обещает улучшенное строительство замков, более разнообразные бои, обновленный игровой мир и 13 дополнительных боссов для сражений.

Трейлеры Обновления
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lored_

Это с этим обновлением обещали многоуровневое строительство(расширять замок этажами)?

4