Разработчики V Rising рассматривают возможность выпуска патча для PS5 Pro

Множество игр уже получили специальные патчи для PS5 Pro. Однако есть много игр, которые не получили никаких обновлений. Менеджер сообщества вампирского экшена V Rising недавно намекнул, что игра может получить улучшения для PS5 Pro.

В недавнем интервью Tech4Gamers Джереми Филдинга, менеджера сообщества V Rising, спросили, будет ли V Rising улучшена для PlayStation 5 Pro.

Это может произойти! Забавно, что вы спрашиваете – мы рассматриваем такую возможность. Вполне возможно, что мы сможем внести некоторые улучшения, и я думаю, это будет приятным подарком для тех, кто купит Pro.

Хотя Джереми не подтвердил, что патч находится в разработке, он сказал, что это вполне возможно. Так что фанаты могут быть оптимистичны, но все же лучше держать ожидания под контролем.