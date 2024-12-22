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V Rising 17.05.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, MMO, Вид сверху, Открытый мир
8.3 590 оценок

Разработчики V Rising рассматривают возможность выпуска патча для PS5 Pro

monk70
Новости

Множество игр уже получили специальные патчи для PS5 Pro. Однако есть много игр, которые не получили никаких обновлений. Менеджер сообщества вампирского экшена V Rising недавно намекнул, что игра может получить улучшения для PS5 Pro.

В недавнем интервью Tech4Gamers Джереми Филдинга, менеджера сообщества V Rising, спросили, будет ли V Rising улучшена для PlayStation 5 Pro.

Это может произойти! Забавно, что вы спрашиваете – мы рассматриваем такую возможность. Вполне возможно, что мы сможем внести некоторые улучшения, и я думаю, это будет приятным подарком для тех, кто купит Pro.

Хотя Джереми не подтвердил, что патч находится в разработке, он сказал, что это вполне возможно. Так что фанаты могут быть оптимистичны, но все же лучше держать ожидания под контролем.

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