Саймон Бельмонт из серии Castlevania бросит вызов игрокам-вампирам в V Rising

Студия Stunlock Studios совместно с Konami анонсировала совместный контент Legacy of Castlevania для вампирского ролевого экшена на выживание V Rising. Он появится 8 мая вместе с выходом игры из раннего доступа.

"Мы все большие поклонники Castlevania, поэтому возможность создать оригинальный контент по Castlevania в нашей игре — это воплощение мечты", - сказал в своем заявлении генеральный директор Stunlock Studios Рикард Фрисегард. "Я хочу выразить искреннюю благодарность нашим друзьям из Konami за возможность перенести Castlevania во вселенную V Rising. Для нас это была возможность направить нашу любовь и старания к их играм в это сотрудничество, и мы с нетерпением ждем, когда вы сможете сами убедиться в этом 8 мая!"

Могучий герой клана Бельмонтов, Саймон Бельмонт, бросает вызов всему роду вампиров. С его легендарным Убийцей вампиров и позорным арсеналом святого оружия ни один ночной преследователь не устоит перед его праведным крестовым походом по Вардорану. Победите его и откройте секреты совершенно нового оружия — кнута, в котором реализованы новые боевые способности, воплощающие изящество и точность смертоносного охотника на вампиров!

Все вампиры смогут встретиться с наследником Бельмонта, чтобы проверить свои навыки в бою, но у вас также будут дополнительные возможности полностью погрузиться в дух Castlevania. Косметический загружаемый контент Legacy of Castlevania Premium Pack позволит игрокам построить свои собственные замки, вдохновленные классической эстетикой Castlevania. Более подробная информация будет раскрыта в ближайшее время!

V Rising уже доступна в Раннем доступе для ПК через Steam, а ее полноценный запуск состоится 8 мая. Версия для PlayStation 5 выйдет позднее в 2024 году.