Создатели V Rising опубликовали релизный трейлер дополнения Invaders of Oakveil

Релизный трейлер V Rising: Invaders of Oakveil демонстрирует, что вас ждет в этом последнем дополнении для фэнтезийной ролевой игры на выживание в открытом мире. Исследуйте леса Оуквейла в новом обновлении, в котором также есть арена замка и дуэли, три новых вида оружия, семь новых заклинаний, масштабные изменения группы крови, улучшенная боевая механика, возможность объединять и перековывать снаряжение, новые функции замка и косметические предметы и многое другое.

Королева змей Мегара выскальзывает на сцену, ведя свои Клинки Яда в дикие глубины лесов Оуквейла. Там она искажает саму землю, призывая извращённые материи, наполненные темной магией, для своих таинственных замыслов.

V: Rising: Invaders of Oakveil выйдет на PS5 и ПК 28 апреля 2025 года.