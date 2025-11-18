V Rising достигла 6 миллионов игроков по всему миру

Студия Stunlock Studios сообщила о новом важном достижении для V Rising: игра о выживании в открытом мире вампиров привлекла более 6 миллионов игроков с момента своего дебюта в 2022 году. Это достижение подчёркивает неизменную популярность игры и энтузиазм сообщества, которое продолжает расти с каждым годом. С момента запуска V Rising покорила миллионы людей своим атмосферным готическим миром, заслужив высокие оценки как игроков, так и критиков. С более чем 89% положительных отзывов в Steam игра стала настоящим подарком для поклонников захватывающих ролевых экшенов на выживание.

Генеральный директор Stunlock Studios Рикард Фризегор сказал:

Достижение 6 миллионов игроков — невероятный момент для всех нас. Эта веха отражает годы энтузиазма, мастерства и поддержки сообщества, которые способствовали процветанию V Rising с момента её выхода. Мы гордимся пройденным вместе путём и благодарны каждому игроку, который принял наш мир.