V Rising выйдет из раннего доступа 8 мая

Вампирский ролевой экшен с элементами выживания V Rising покинет ранний доступ и выйдет 8 мая на PC через Steam, а на PlayStation 5 появится в 2024 году, объявила компания-разработчик Stunlock Studios.

Впервые V Rising вышла в ранний доступ для ПК через Steam 17 мая 2022 года.

Испытайте приключение в жанре вампирской ролевой экшен с элементами выживания, подобного которому еще не было. Пробудитесь после многовекового сна, ослабленные и жаждущие крови. Исследуйте огромный открытый мир темного фэнтези, людей, ужасов и, что еще хуже... смертоносного солнечного света. Восстановите свою власть и покорите мир живых. Охотьтесь в одиночку или соберите клан.

В V Rising можно играть в одиночку, в кооперативе или в постоянном многопользовательском режиме.