Valfaris: Mecha Therion теперь доступна на ПК

Игра Valfaris от компании Steel Mantis: Mecha Therion, продолжение двухмерного экшен-платформера 2019 года, вышла на ПК. В нем главный герой Терион возвращается в галактику, чтобы расправиться с лордом Вроллом. На этот раз у него есть Mecha Therion - мощный мех для нанесения массовых повреждений.

Mecha Therion имеет три вида оружия - разрушительное, ближнего боя и вспомогательное. К оружию разрушителя относится мини-пушка Hellwraith, однако необходимо управлять энергией своего меха, чтобы не снижать урон. Единственное оружие ближнего боя - это клинок, которым можно убивать врагов, уничтожать снаряды и обломки и даже передавать энергию другому оружию.

Игра также выйдет на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и Nintendo Switch в следующем году.